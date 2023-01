Fiocco azzurro al Brotzu di Cagliari per Mattia, il primo nato nel 2023 alle 2.04 del mattino. Al Santissima Trinità invece, alle 2.53, è nato Alessio. Tutto bene per mamma Monica, che ha iniziato il nuovo anno con il sorriso.

Gli ultimi due nati del 2022 all'ospedale di Is Mirrionis, invece, sono stati il piccolo Noah Christian, alle 19.30, da mamma Debora e l'ultima, fiocco rosa, Cecilia, nata alle 22.32 da mamma Antonella.

Sono stati 1.707 i bimbi nati nel 2022: un dato in controtendenza rispetto ai dati preoccupanti sulla natalità in Sardegna. Il reparto del Santissima Trinità è stato realizzato per 600-800 parti l'anno ma, con la razionalizzazione degli spazi, ha consentito di accogliere 2500 ricoveri in un reparto con 24 posti letto di degenza ordinaria e 5 di day hospital.

«Il nostro obiettivo è la soddisfazione delle donne che scelgono il nostro centro per curarsi e per far nascere i loro figli – afferma Eleonora Coccollone, direttrice della struttura –. Il nostro è un reparto che gestisce continuamente le emergenze ostetriche e ginecologiche che richiedono prontezza di intervento, competenza da parte dell'equipe, risorse tecnologiche adeguate e un efficiente coordinamento tra i vari servizi».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata