E' stato individuato dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria e di pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari il conducente che ieri pomeriggio ha seminato il panico nelle strade del quartiere di Is Mirrionis.

Si tratta di M.R., cagliaritano di 29 anni. Ieri si è presentato nel Comando di via Crespellani e ha ammesso le sue colpe dopo le iniziali titubanze. Guidava l’auto appartenuta a una persona deceduta nel 2017, tra l’altro senza patente, non avendola mai conseguita.

L'auto, con a bordo altri tre giovani (sono in corso le indagini per identificarli), a seguito dell'intimazione dell'alt da parte degli agenti, si era dato la fuga con una serie di manovre pericolose per l'incolumità dei passanti. Tanto che, a seguito della perdita di controllo del veicolo, venivano colpiti e danneggiati alcuni veicoli che si trovavano nella direzione dei fuggiaschi. Nell'ultimo scontro l'autovettura era stata abbandonata e gli occupanti si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il conducente era stato subito riconosciuto dagli agenti per precedenti specifici, ma si era reso irreperibile. Solo in serata M. R. si è presentato al Comando per ammettere le sue responsabilità.

Sull’auto, tra l’altro, gravava già un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, in quanto M. R. era stato fermato due mesi prima sprovvisto di assicurazione.

Il ventinovenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, guida reiterata nel biennio senza patente di guida. Inoltre, per il rinvenimento all'interno del veicolo di un coltello di 30 centimetri e un bastone da hockey di 90 centimetri, e di detenzione di strumenti atti a offendere senza giustificato motivo.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata