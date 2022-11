Il Consiglio di Stato mette una pietra tombale sul contenzioso della gestione del Molo Ichnusa e del terminal crociere di Cagliari. Da anni parte degli spazi è occupata dal team Prada-Pirelli, che ci ha impiantato la base di Luna Rossa.

Ma nel 2014 ad aggiudicarsi (in via provvisoria) la concessione era stata la società Ichnusa Marinas Srl: costituita poco prima del bando dell’autorità portuale allora guidata da Piergiorgio Massidda, avrebbe dovuto gestire terminal e banchine, destinate alle crociere e all’approdo di maxy yacht.

Nemmeno il tempo di lanciare la prima gomena, o di depositare tutti i documenti per l’ok definitivo alla gestione, ed era esploso lo scandalo: la Procura della Repubblica aveva sequestrato tutte le carte della gara ed era emerso un presunto gioco di specchi per nascondere i veri titolari della società – lo scrivono anche i giudici di palazzo Spada – attraverso dei fiduciari.

Gli uffici del porto avevano così congelato la procedura, in attesa delle mosse della Guardia di Finanza e dei magistrati di piazza Repubblica. Il 28 dicembre 2017 il nuovo presidente dell’Authority, Massimo Deiana, aveva deciso di fermare tutto in via definitiva.

La partita sembrava chiusa. Ma Gianni Poddi e Tommaso Seu, ai quali faceva riferimento la compagine, non avevano desistito. Sono andati prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. E hanno perso entrambi i ricorsi.

Per i giudici amministrativi romani, che hanno emesso la sentenza nei giorni scorsi, è insuperabile “il divieto di intestazioni fiduciarie, affinché la stazione appaltante conosca sempre la vera identità di ciascun concorrente”. L’autorità portuale quindi ha agito al meglio per la tutela del bene pubblico sul mare di Cagliari. Che non poteva rimanere ancora inutilizzato. In teoria. Perché nonostante sia costato 6 milioni di euro, il terminal crociere non è mai stato davvero del tutto sfruttato.

(Unioneonline/E.F.)

