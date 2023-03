«E’ una vergogna», commentava l’altra sera un fruitore degli ascensori di viale Regina Elena, quelli accanto alla vecchia sede de L’Unione Sarda, completamente imbrattati con lo spray.

Se fosse possibile giudicare la civiltà di un popolo dalla foto di Andrea Piras, che qui alleghiamo, verrebbe davvero difficile esprimere un giudizio positivo.

Ecco come si presentano gli ascensori di viale Regina Elena ai cagliaritani e ai turisti. Fermi a intermittenza prima, per un lungo periodo poi, dopo diverso tempo sono di nuovo funzionanti. Al loro interno, i fenomeni della street art nostrani hanno dato sfogo alla loro vena creativa, dimenticandosi di aver deturpato uno spazio pubblico necessario per molti, soprattutto per i residenti in Castello.

L’immagine è emblematica. L’auspicio che possano essere ripuliti al più presto in breve tempo diventerà un’esigenza.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata