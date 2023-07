Doveva essere una giornata al mare come le altre, ma Marco Murgia, invece, tornerà a casa con la sensazione di aver subito un’ingiustizia: «Sono disabile al 100%, con accompagnatore, ma non ho bisogno della carrozzina», racconta. «Mi sono recato alla prima fermata del Poetto con la mia tesserina da non residente, utile per l’ingresso nei vari stabilimenti di Cagliari».

Con la tessera, infatti, Marco ha la possibilità di ottenere un prezzo agevolato per l’ombrellone, due sdraio (una per lui, una per l’accompagnatore) e, soprattutto, la postazione sulla pedana, necessaria per le persone con disabilità. Il tutto a nove euro (il prezzo per i residenti è di tre euro e cinquanta) anziché i 28 per i non disabili.

«Qua non è valida», gli hanno risposto. «In effetti», spiega, «c’è appeso un regolamento che chiarisce come le tre postazioni siano riservate a chi ha la carrozzina, anche se in quel momento solo una era occupata». Però, guardandosi intorno, Marco nota qualcosa che non gli torna: «C’erano altre quattro postazioni sulla pedana non riservate a persone con disabilità. Quando ho chiesto di poterne usufruire, mi hanno detto che per una di quelle avrei dovuto pagare il biglietto intero, non agevolato, da 28 euro».

Ecco che arriva quello che ritiene un paradosso: se sei disabile al 100%, ma non hai la carrozzina, non puoi godere delle postazioni riservate: «Una cosa che non mi è mai successa in altri stabilimenti». L’unica soluzione possibile, pagare il prezzo pieno e utilizzare una delle altre quattro: «Ho dovuto fare così», spiega Marco. «Per la mia situazione, tornare all’auto, cercare nuovamente parcheggio e cambiare fermata sarebbe risultato troppo impegnativo».

