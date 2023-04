Da piazza Garibaldi a piazza del Carmine: cinquemila persone sulle note di “Bella ciao” hanno invaso le vie della città per non dimenticare, settantotto anni dopo, la liberazione dell’Italia dai nazifascisti e rendere omaggio a coloro che hanno lottato per la democrazia.

«È importante ricordare cosa abbiamo ottenuto grazie alla resistenza», dicono dal palco gli organizzatori.

Presente anche il partigiano più anziano della Sardegna: Antonio Lobina, 101 anni, nato nel 1922 a Siurgus Donigala: «Continuate così anche se io un domani me ne dovrò andare: non smettete mai di lottare per la libertà».

