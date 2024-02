Continua a far discutere il messaggio vocale con contenuti sessisti inviato da un candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali. Dopo gli attacchi dal centrosinistra e la condanna espressa da Paolo Truzzu, che ha definito “inaccettabili” le parole del “suo” candidato, è arrivata anche la presa di posizione della senatrice di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, coordinatrice del partito in Sardegna.

«Bene ha fatto Paolo Truzzu a prendere le distanze dal messaggio lanciato da un candidato di coalizione in Gallura», commenta Zedda, prima di passare al contrattacco. «Come si nota, la sua presa di posizione non si è fatta attendere e questo denota uno stile che lo differenzia e lo contraddistingue dalla candidata Todde che sul caso degli insulti alla premier Meloni da parte del governatore De Luca si è invece trincerata in un silenzio assordante».

Poi la senatrice ha detto la sua sul caso: «Mi unisco a Truzzu nel prendere le distanze da simili esternazioni perché noi non prendiamo lezioni da nessuno e non abbiamo paura di stigmatizzare fatti o dichiarazioni fatte da persone della nostra coalizione».

