Non si tratta di una premiazione, ma di un marchio di garanzia che assicura qualità e rispetto delle tradizioni. L'evento "Ollastra in Mirto", organizzato dalla Pro Loco e in scena ogni anno nel mese di agosto, la seconda domenica, sarà insignito del marchio "Sagra di Qualità" dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Il titolo certifica le sagre tradizionali che promuovono i prodotti tipici locali, valorizzando nel contempo anche la storia, il territorio e la cultura. Un riconoscimento che viene rilasciato solo dopo rigide verifiche ispettive.

Per la Pro Loco di Ollastra, quindi, grande gioia. I soci ritireranno il titolo a Roma in occasione di due eventi distinti. Il primo appuntamento è per il pomeriggio del 15 marzo, quando tutte le Pro Loco d'Italia che hanno ottenuto il marchio si ritroveranno all'Hotel Ergife per una prima premiazione. Il giorno dopo appuntamento in Senato.

«Si tratta di un traguardo importante per tutto il paese, che abbiamo ottenuto grazie alla Pro Loco, la vera costola del Comune», tiene a precisare il sindaco Osvaldo Congiu, che aggiunge: «Per noi essere a Roma sarà un onore».

Il presidente dell'associazione, Giampiero Flore, racconta il percorso che ha portato a questo riconoscimento, dopo essere riusciti, nel corso degli anni, ad attirare tantissimi turisti in vacanza nell'Oristanese: «Ricevere questo premio è per noi motivo di orgoglio, significa che il lavoro svolto in questi anni è stato premiato. L'estate scorsa, siamo riusciti a ospitare nel nostro piccolo paese di 1.100 abitanti più di 700 commensali. L'evento, in piedi dal 1999, è ormai una manifestazione che attira i turisti perché offriamo ciò che desiderano assaggiare in vacanza: il mirto e il maialetto. Lo scorso anno abbiamo preparato 4 quintali di carne. Ollastra in Mirto è diventata una festa identitaria».

Durante l'ultima edizione dell'evento erano presenti due commissari della Pro Loco nazionale: «Hanno osservato tutto - racconta il presidente - ciò che veniva offerto e anche come. Persino il portamento e l'abbigliamento di chi serviva nei tavoli. Dietro al successo di questa manifestazione ci sono tanti volontari che ogni anno ci danno una grossa mano».

A Roma, la Pro Loco di Ollastra non arriverà a mani vuote: «Porteremo il mirto e i diversi tipi di dolci - spiega ancora il presidente della Pro Loco Giampiero Flore - Il nostro obiettivo è crescere ancora».

