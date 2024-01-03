Zelensky: "Più di 500 missili e droni in 5 giorni dalla Russia"

(Agenzia Vista) Kiev, 3 gennaio 2024 Attraverso un videomessaggio, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rendicontato circa gli ultimi attacchi russi verso il territorio ucraino: “Nel giro di pochi giorni, dal 29 dicembre a oggi, la Russia ha lanciato quasi 300 missili e 200 droni ‘Shahed’ contro l’Ucraina. Nessun altro Stato aveva mai respinto con successo simili attacchi combinati con l'uso di droni e missili, compresi i missili balistici. Solo oggi sono stati abbattuti 10 Kinzhal”, ha spiegato. Fonte video Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev