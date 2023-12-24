Zelensky: Grazie a tutti i partner che ci supportano

(Agenzia Vista) Kiev, 24 dicembre 2023 "Questa settimana ha dimostrato ancora una volta l’efficacia del rafforzamento della nostra difesa aerea. Non serve solo a proteggere città e villaggi dai droni e dai missili russi, ma anche per le operazioni in prima linea. La capacità di abbattere gli aerei da combattimento russi è una delle chiavi per porre fine a questa guerra nel modo giusto. Ringrazio tutti i partner che già ci aiutano in questo e si preparano a compiere passi importanti a sostegno del prossimo anno", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev