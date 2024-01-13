Zaia accende il "Panevin", tradizionale pira propiziatoria del nuovo anno, a Godega di Sant'Urbano

(Agenzia Vista) Veneto, 13 gennaio 2024 "Continua l’antica tradizione del #panevin anche in Via Zoncè a Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV). Grazie a tutti volontari che in questi giorni hanno lavorato duramente per l’organizzazione di questa serata e a tutti i partecipanti!". Così Luca zaia sui social, postando il vide dell'accensione della pira. Nelle campagne venete è ancora viva la tradizione delle pire di fuoco, chiamate anche foghère, ossia grandi falò propiziatori. Mentre bruciano, infatti, in base all'orientamento di fumo e faville si traggono previsioni sul nuovo anno. Fonte video: Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev