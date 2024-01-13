"Vitae 2024", a Cagliari la presentazione della nuova guida per chi ama il vino

Il mondo raccontato tra le sue pagine è quello - in continua evoluzione - del settore vinologico italiano. "Vitae", la Guida Vini 2024 quest'anno spegne 10 candeline, «è diventata adulta», spiega con soddisfazione Roberto Pisano, il vice presidente Ais Sardegna in occasione della presentazione del volume, stamattina al Caesar's hotel di Cagliari.

«È sempre meglio valutata dagli operatori del settore - continua Pisano - e da tutti coloro che la utilizzano come strumento di lavoro, come noi sommelier. È una guida che si è evoluta nel tempo ma la cosa che ci viene sempre riconosciuta da chiunque la utilizzi è il rigore che l'associazione italiana sommelier mette nello studio e nella degustazione dei vini». I criteri per la sua stesura sono «scientifici, nel senso che le bottiglie sono mascherate e anonime. Abbiamo la possibilità di avere campioni ripetuti in diverse batterie di vini, questo per evitare che ci possano essere dei riconoscimenti o influenze».

Sono 430 i campioni usati per dar vita alla nuova edizione. Come racconta Pier Paolo Fiori, referente Sardegna della guida «abbiamo notato un crescente interesse su vini bianchi più strutturati, ai quali viene chiesta qualche marcia in più. Parallelamente - rimanendo sui bianchi - abbiamo riscontrato maggiore interesse per i vini secchi ottenuti da vitigni aromatici». Una tendenza importante riscontrata è quella ad apprezzare i rossi più leggeri, beverini, pronti e meno impegnativi sotto il profilo alcolico e tannico. «Questo ci suggerisce - conclude Fiori - una maggiore attenzione da parte delle aziende per i giovani, che apprezzano di più questo tipo di prodotto».

(Unioneonline/v.f.)