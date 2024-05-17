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Vimercati (Aspi): "Al Giro d'Italia celebriamo anche nostri tecnici per lavoro in Emilia Romagna"
17 maggio 2024 alle 18:32aggiornato il 25 maggio 2026 alle 03:29
(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Quest'anno, per la 13esima volta, siamo saliti sul palco del Giro d'Italia insieme alla Polizia stradale per celebrare gli eroi della sicurezza. . In particolare, abbiamo voluto rendere omaggio a tutti i nostri tecnici della Direzione Terzo Tronco di Bologna che, a un anno da quella immane tragedia dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, si sono impegnati fin dalle prime ore e dai primi minuti di quella maledetta allerta meteo per lavorare h24 e ripristinare nel più breve tempo possibile le principali direttrici di collegamento Nord e Sud, come appunto l'autostrada A14", le parole di Stefano Vimercati direttore Tronco Bologna Aspi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie