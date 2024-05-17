Vimercati (Aspi): "Al Giro d'Italia celebriamo anche nostri tecnici per lavoro in Emilia Romagna"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Quest'anno, per la 13esima volta, siamo saliti sul palco del Giro d'Italia insieme alla Polizia stradale per celebrare gli eroi della sicurezza. . In particolare, abbiamo voluto rendere omaggio a tutti i nostri tecnici della Direzione Terzo Tronco di Bologna che, a un anno da quella immane tragedia dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, si sono impegnati fin dalle prime ore e dai primi minuti di quella maledetta allerta meteo per lavorare h24 e ripristinare nel più breve tempo possibile le principali direttrici di collegamento Nord e Sud, come appunto l'autostrada A14", le parole di Stefano Vimercati direttore Tronco Bologna Aspi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie