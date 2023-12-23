Villanovaforru, “la tendopoli per i migranti? Hanno ascoltato la nostra voce”

“La nostra voce è stata ascoltata”. A tre mesi dalla protesta per l’accampamento che la prefettura di Cagliari avrebbe voluto realizzare davanti al centro migranti dove vivono già oltre cento giovani, a Villanovaforru non è accaduto nulla: il piazzale è libero e di tende neppure l’ombra.

“Forse è stata fatta una scelta di buon senso”, commenta soddisfatto il sindaco Maurizio Onnis.

Il servizio su L’Unione Sarda oggi in edicola e nella app.