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Truffa sul Superbonus 110% per lavori mai eseguiti: arresti e sequestri a Olbia
11 gennaio 2024 alle 08:43aggiornato il 24 maggio 2026 alle 17:39
Tre arresti e milioni di euro sequestrati dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Sassari nell’ambito di un’indagine per truffa sul Superbonus 110% a Olbia.
I tre indagati, messi ai domiciliari, sono finiti nei guai per emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato.
(Unioneonline/s.s.)