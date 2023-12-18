Toti dona focaccia ligure a Fontana: "È buonissima"

(Agenzia Vista) Milano, 18 dicembre 2023 Siparietto nel corso del “Patto dell’Amicizia” tra Lombardia e Liguria, a Palazzo Lombardia a Milano, il governatore ligure Toti ha donato la tipica focaccia con pesto al governatore lombardo Fontana: i due hanno, di fronte ai giornalisti e ai cronisti, degustato le eccellenze ligure. “È buonissima”, ha esclamato Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev