Tajani: "Sosteniamo i giovani, per questo dobbiamo favorire la crescita"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "I giovani vanno sostenuti, agevolando il loro ingresso nel mondo del lavoro, finanziando la ricerca e e favorendo le start up. I giovani non devono essere costretti alla fuga dei cervelli. Quando noi cerchiamo di fare una politica per la crescita, lo facciamo affinché i giovani possano trovare la strada per il loro futuro. Ad esempio combattiamo la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno. Bisogna soprattutto favorire la formazione dei giovani, perché spesso le imprese non trovano personale qualificato" lo ha detto il Ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'incontro con il presidente di Confcommercio Sangalli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev