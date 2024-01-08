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Tajani presenta i nuovi ingressi in Forza Italia e mette la spilla di Fi a Tripodi
08 gennaio 2024 alle 13:14aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:15
(Agenzia Vista) Roma, 8 gennaio 2024 “Non cerchiamo consensi tra le file degli alleati. Vogliamo cercare consensi nella società civile e nel grande partito dell'astensione". Le parole di Antonio TAJANI durante la conferenza stampa nella sede del partito. Tajani ha annunciato nuove adesioni a FI a livello locale tra cui l'ingresso di Angelo Tripodi, consigliere regionale del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev