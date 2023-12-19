Tajani: Piano Mattei deve avvicinare l'Africa all'Europa con accordi vincenti per le imprese

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "Il piano Mattei deve servirci ad avvicinare l'Africa a noi, all'Italia e all'Europa. Ma le imprese saranno protagoniste anche loro, con accordi vincenti sia per le imprese africane sia per le imprese italiane", le parole del ministro Tajani alla conferenza degli Ambasciatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev