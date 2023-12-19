TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Tajani: Fare di più contro l'italian sounding
19 dicembre 2023 alle 11:44aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:11
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "L'obiettivo è quello di andare a occupare lo spazio dell'italian sounding con il made in Italy. Non sarà facile, ma se ci sono tanti prodotti finti italiani che hanno questo successo commerciale vuol dire che noi possiamo fare molto di più", le parole del ministro Tajani alla conferenza degli Ambasciatori e delle Ambsciatrici d'Italia alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev