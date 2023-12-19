Tajani: Fare di più contro l'italian sounding

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "L'obiettivo è quello di andare a occupare lo spazio dell'italian sounding con il made in Italy. Non sarà facile, ma se ci sono tanti prodotti finti italiani che hanno questo successo commerciale vuol dire che noi possiamo fare molto di più", le parole del ministro Tajani alla conferenza degli Ambasciatori e delle Ambsciatrici d'Italia alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev