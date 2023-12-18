Tajani: Anno complesso con sfide che il Governo ha affrontato con determinazione

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "È stato un anno molto complesso in cui il Governo è stato chiamato ad affrontare crisi esistenti e molteplici nuove sfide. Il Governo le affrontate tutte con determinazione, sempre avendo a mente alcune coordinate precise, un'Italia protagonista sulla scena internazionale e con una intensa volontà di pace", le parole del ministro Tajani all'incontro con gli Ambasciatori e le Ambasciatrici d'Italia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev