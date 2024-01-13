Tajani a Imola: Abbiamo salvato comparto automotive di qualità in Ue evitando norme rigorose su CO2

(Agenzia Vista) Imola, 13 gennaio 2024 "In Parlamento Ue abbiamo salvato il settore automotive di qualità che riguarda quest'area, evitando norme rigorose che hanno portato un danno all'automotive sulle emissioni di CO2". così il Ministro Tajani all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev