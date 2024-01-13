TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Tajani a Imola: Abbiamo salvato comparto automotive di qualità in Ue evitando norme rigorose su CO2
13 gennaio 2024 alle 20:00aggiornato il 25 maggio 2026 alle 05:36
(Agenzia Vista) Imola, 13 gennaio 2024 "In Parlamento Ue abbiamo salvato il settore automotive di qualità che riguarda quest'area, evitando norme rigorose che hanno portato un danno all'automotive sulle emissioni di CO2". così il Ministro Tajani all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev