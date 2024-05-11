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'Svegliare quelli che non ci pensano' su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev
11 maggio 2024 alle 15:17aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:23
(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2024 'Svegliare quelli che non ci pensano' su Camera con Vista su La7 Ecco l'anticipazione di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 Domenica alle 09.40. Dalle proteste al dibattito sul premierato alla Festa d'Europa con Schlein, Meloni, Roberto Vecchioni e molti altri, il racconto della settimana dietro le quinte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev