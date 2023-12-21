Superlega, Perez: "Grande giorno per storia calcio, ora club padroni proprio destino"

(Agenzia Vista) Madrid, 21 dicembre 2023 "Oggi è un grande giorno per la storia del calcio e dello sport": così Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha commentato la decisione della Corte Ue sulla Superlega. "Il calcio europeo dei club non è e non sarà mai più un monopolio", ha aggiunto Pérez in un video diffuso dalla società. "Abbiamo il dovere e la responsabilità di dare al calcio europeo il nuovo impulso di cui ha tanto bisogno: continueremo a sostenere un progetto moderno - aggiunge -, pienamente compatibile con le competizioni nazionali, aperto a tutti, basato sul merito sportivo e che imporrà in modo effettivo il rispetto del Fair Play finanziario". Fonte video: Real Madrid Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev