Superbonus, Calenda: "Giorgetti stia attento perché le norme retroattive non funzionano"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Io sono credo il più grande avversario del superbonus: non l'ho mai votato e l'ho sempre contrastato. Ma c'è un punto: i provvedimento retroattivi non funzionano. Noi provammo a farli con gli incentivi alle rinnovabili e non funzionò. Per altro ci beccammo anche un sacco di cause. Il mio consiglio a Giorgetti è di stare attento, perché così rischia di montare un grande macello per una cosa che o non funziona o darà un gettito limitatissimo" così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della conferenza in cui ha annunciato la presentazione di proposta di legge per la trasparenza e limiti al finanziamento privato dell’attività politica, tenutasi presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev