Speranzon (FdI): "Parole Degni inaccettabili, silenzio di Schlein e PD preoccupante"

(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2024 “Le continue esternazioni di Marcello Degni contro il Governo e il Parlamento sono inaccettabili e meritano le sue immediate dimissioni. Fratelli d’Italia vuole sapere come questo magistrato abbia agito fin dalla nomina perché la sua condotta ne rende improbabile l’imparzialità ed è preoccupante il silenzio di Elly Schlein e del PD su questa vicenda gravissima”, ha spiegato Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di FdI al Senato in merito alle parole del consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni che aveva ammesso pubblicamente di voler “far sbavare di rabbia” il centrodestra sulla “manovra blindata”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev