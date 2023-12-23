Silvestroni (FdI): Scritta importante pagine dell'Ue con accordo su migranti

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina per l'Unione Europea. Grazie all'impegno di Giorgia Meloni e del governo Meloni è stato raggiunto un accordo sul Patto migranti e asilo che rappresenta indubbiamente un passo in avanti nel contrasto all'immigrazione illegale. Da oggi l'Italia non sarà più sola a fronteggiare le ondate di migranti che raggiungono le nostre coste e a combattere i mercanti di uomini", le parole di Silvestroni di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev