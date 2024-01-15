TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Shoah, Segre e La Russa al binario 21, da dove la senatrice fu deportata in treno ad Auschwitz
15 gennaio 2024 alle 15:56aggiornato il 25 maggio 2026 alle 10:41
(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2024 Il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la senatrice a vita Liliana Segre, hanno visitato tl Memoriale della Shoah, alla stazione Centrale di Milano, arrivando fino al Binario 21, da dove partivano i treni per Auschwitz, compreso quello che deportò la senatrice, allora 13enne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev