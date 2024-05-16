Scotto (Pd): "Meloni negazionista della povertà, serve salario minimo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “Giorgia Meloni dovrebbe prendere i dati dell’Istat e fare esattamente l’opposto di quello che sta facendo al Governo: Meloni è negazionista da sempre. Negazionista dei vaccini, dei cambiamenti climatici e della povertà e dei diritti dei lavoratori. Della questione sociale di questo Paese”, ha affermato Scotto del Partito Democratico rivolgendosi alla Premier Meloni. “Occorrerebbe una politica:un tempo il lavoro pubblico era un lavoro di qualità, ben retribuito e certo, e invece esplode il precariato e la qualità dei salari è sempre più bassa. Dovrebbe andare in direzione dell’Europa che ci dice che c’è bisogno di un salario minimo”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev