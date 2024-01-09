"Sarai sempre la nostra stellina": la frase per l'addio a Massimo Cocco, morto sulla 195 a 19 anni

«Veglia su di noi, sarai sempre la nostra stellina». È la frase che accompagna il volto sorridente di Masssimo Cocco stampato sulle maglie bianche indossate dalle amiche e dagli amici che oggi pomeriggio hanno accompagnato il diciannovenne morto in un incidente stradale, mercoledì scorso sulla strada statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia, nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Quartucciu, dove la sua salma riposerà per sempre.