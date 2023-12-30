Sangiuliano: "Meloni si merita il titolo di libero, ha ridato molto prestigio alla nostra nazione"

(Agenzia Vista) Napoli, 29 dicembre 2023 "Certamente Giorgia Meloni si è affermata sullo scenario internazionale, ha ridato molto prestigio alla nostra nazione, alla vigilia della sua ascesa alla presidenza del Consiglio il cosiddetto mainstream scriveva che l'Italia sarebbe stata una nazione isolata, invece la Meloni si è messa al centro". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commenta con i cronisti, a margine della sua visita a Villa Floridiana a Napoli, la provocazione del quotidiano Libero secondo cui Giorgia Meloni sarebbe l'uomo dell'anno. "E' riuscita a portare il primo ministro britannico Rishi Sunak alla festa di Atreju, e questo già è un successo che un premier che riesce a muovere il primo ministro della Gran Bretagna per la sua kermesse di partito, ma lì ha ricevuto proprio un pubblico attestato di stima. Inoltre, Meloni è riuscita a creare un rapporto eccellente anche con Scholz, il cancelliere tedesco che pure è un socialdemocratico, col premier spagnolo, insomma credo che abbia dato un contributo fondamentale a una nuova immagine positiva dell'Italia del mondo, a una proiezione positiva dell'immaginario italiano del mondo, quindi è un titolo meritato", ha aggiunto Sangiuliano, che ha spiegato anche di chiamarla "il presidente Meloni": "Lei vuole essere chiamato il presidente del Consiglio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev