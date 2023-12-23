Salvini: Spread è strumento inutile, dannoso e superato

(Agenzia Vista) Milano, 23 dicembre 2023 "Il Mes è uno strumento non solo inutile, ma superato e dannoso. Un pensionato o un operaio italiano avrebbero dovuto pagare per salvare una banca tedesca. Quindi il Parlamento ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso. E lo spread è sceso", le parole di Salvini a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev