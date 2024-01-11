Salvini incontra parlamentari della Lega: "Sostenere il centrodestra unito"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Siamo determinati a sostenere il centrodestra unito anche in Europa, senza i socialisti. Significa che su alcuni temi come eliminazione totale dei motori tradizionali, immigrazione o cibo sintetico ci sarebbe una maggioranza compatta e alternativa. Abbiamo un'idea d'Europa molto chiara". Lo ha detto Matteo Salvini durante la riunione alla Camera con tutti i parlamentari della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev