Salvini a Sasso Marconi inaugura riapertura Ponte Leonardo Da Vinci: Opera cruciale per viabilità

(Agenzia Vista) Bologna, 21 dicembre 2023 "Era inagibile da anni e, questa mattina a Sasso Marconi (Bologna), abbiamo inaugurato la riapertura del ponte Leonardo Da Vinci, un’opera cruciale per la viabilità e il commercio del territorio. Grazie a operai, ingegneri, manovalanza e a tutti coloro che hanno contribuito a scrivere una nuova pagina nel nome dei SÌ dimostrando, ancora una volta, che con lavoro di squadra e concretezza possiamo fare grandi cose per far correre questo Paese". Lo ha scritto sui social Matteo Salvini, mostrando le immagini della riapertura del ponte Leonardo Da Vinci a Sasso Marconi. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev