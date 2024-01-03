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Sallemi (Fdi): Con Giorgia Meloni siamo sulla strada giusta, Italia più sicura e credibile
03 gennaio 2024 alle 21:41aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:22
(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2024 La borsa di Milano ha superato tutte le altre borse europee, inflazione dimezzata, con Giorgia Meloni nel 2023 Italia più sicura e credibile, continueremo così - le parole del vicepresidente di Fratelli d’Italia al Senato Salvo Sallemi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev