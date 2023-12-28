Riforme, Fontana: "Maggiore condivisione possibile, che non vuol dire paralizzarsi"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 Nell'affrontare una riforma costituzionale "il principio è avere il tentativo di avere la maggiore condivisione possibile tra le forze politiche, visto che si cambiano le regole. Il che non vuol dire paralizzarsi". A dirlo è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dell'incontro con la Stampa parlamentare. "E' assolutamente importante che ci siano i tempi di discussione dovuti a un tema così importante e che la maggioranza sia più ampia possibile", aggiunge. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev