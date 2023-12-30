Regionali, Solinas: “In caso di una spaccatura pronti a correre da soli”

Christian Solinas cerca la riconferma ma lancia un messaggio forte e chiaro alla coalizione: “Potrebbe esserci una situazione nel quale un partito, Fratelli d'Italia nello specifico, insista sulla candidatura di un proprio uomo. E a quel punto non si potrebbe parlare più del centrodestra civico e sardista che ha governato fino ad ora, quindi ciascun partito dovrà fare delle scelte”. Comunque, nell’incontro di Villa Devoto, il governatore è parso fiducioso: “Non credo che si arrivi ad una situazione del genere. Confido sempre nel buon senso e anche nella capacità strategica, oltre che tattica, di tutti i partiti della coalizione. Quindi c'è la possibilità di ripresentarsi all'elettorato con una buona parte del programma già realizzata e una parte in fase di realizzazione. Se tutte le forze politiche saranno responsabili, ci possiamo presentare dignitosamente all'elettorato. Se si dovesse arrivare al giorno prima a discutere di queste cose, qualcuno dovrà intestarsi la responsabilità di aver spaccato il centrodestra in Sardegna”. Siete quindi pronti, in questo caso, a correre da soli come Psd’Az, magari con la Lega? “Siamo andati tante volte da soli. Ma io non credo che saremmo soli”.