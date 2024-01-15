Regionali, Barelli (FI): "Il terzo mandato? Non è un dogma né un'esigenza"

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2024 "Parlando del terzo mandato noi non ci riferiamo solo a Zaia, parliamo in senso lato del terzo mando per i presidenti regionali. Alludiamo al fatto che i presidenti di Regione hanno un certo potere dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo, quindi è un potere ampio. Per noi di Forza Italia il terzo mandato non è un dogma, ma non faceva parte del programma elettorale del 2022 e quindi per noi non è un'esigenza" lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev