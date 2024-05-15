Re Carlo svela il suo primo ritratto dall'incoronazione, il video

(Agenzia Vista) Londra, 15 maggio 2024 Re Carlo III ha svelato a Buckingham Palace il suo primo ritratto ufficiale dopo l'incoronazione. L'opera è stata realizzata da Jonathan Yeo, ed è diversa dalle classiche raffigurazioni dei reali. Re Carlo è vestito di rosso, colore dell’uniforme delle Guardie gallesi, e avvolto in una sorta di nebbia scarlatta. Ecco il video. / Ig TheRoyalFamily Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev