TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Re Carlo III: Prendiamoci cura della Terra
25 dicembre 2023 alle 21:15aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:15
(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2023 "Tuttavia, il servizio agli altri non è altro che un modo per onorare l’intera creazione, che, dopo tutto, è una manifestazione del divino. Questa è una convinzione condivisa da tutte le religioni. Prendersi cura di questa creazione è una responsabilità di persone di tutte le fedi e di nessuna. Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli dei nostri figli. Durante la mia vita, sono stato così felice di vedere una crescente consapevolezza di come dobbiamo proteggere la Terra e il nostro mondo naturale come unica casa che tutti condividiamo", le parole di Re Carlo III nel corso del suo discorso di Natale. / Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev