Rampelli: "Mettere al centro delle politiche pubbliche i giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Oggi vogliamo evidenziare l'importanza di mettere i giovani al centro delle politiche pubbliche. Investire sul proprio futuro significa investire sul futuro della nazione. Alla base di questo tema non ci sono solo fattori", le parole del vicepresidente della Camera Rampelli alla Sala della Regina di Montecitorio al convegno "Giovani, tra famiglia e formazione: progettare prospettive di futuro - Esperti e rappresentanti delle istituzioni a confronto con i giovani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev