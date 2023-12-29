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"Pupazzi nella metro", ecco l'installazione alla fermata Vittorio Emanuele a Roma
29 dicembre 2023 alle 19:09aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:15
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 In uno dei corridoi della stazione della metropolitana di Roma di Vittorio Emanuele è stata allestita la mostra "Pupazzi nella metro". Si tratta di un'installazione formata da 7 pannelli raffiguranti delle figure astratte, realizzate a cura di Luca Ceresoli e Serenella Di Marco. L'esposizione si inserisce nell'ambito della rassegna "Tecnologie urbane", ispirate alle "Città invisibili" di Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev