Premio PreSa 2023, Mennini: "Innovazione e inclusione per alleviare la disabilita"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Quest'anno sicuramente l'argomento che viene stressato maggiormente è l'interazione che c'è tra l'innovazione, la disabilità, l'inclusione sociale e l'impatto ambientale. Sempre più bisogna seguire questa logica anche dal punto di vista di come di one healthm in cui il percorso innovativo rappresenta la chiave di volta per garantire una migliore assistenza sanitaria, evitare a volte nella maggior parte dei casi di insorgere delle malattie. Evitare l'insorgere malattie o intervenire precocemente vuol dire ridurre fortemente livelli di disabilità, così che questa impatti di meno sulla vita dei pazienti ma anche sull'aspetto finanziario. Questo permette al sistema sanitario di ridurre i costi, ma allo stesso tempo si riducono enormemente anche i costi generati dalla perdita e produttività e inoltre aumentano anche gli investimenti sul territorio nazionale. Quindi c'è un impatto a livello generale molto importante economico sociale e anche clinico di epidemiologico" lo ha detto il professore Francesco Saverio Mennini, a margine della consegna del Premio PreSa 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev