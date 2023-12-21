Premio PreSa 2023, Cattani (Farmindustria): "Disabilità, fare leva sui talenti"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2023 "Oggi è la nona edizione del Premio PreSa, dedicato a disabilità, innovazione e inclusione. Sono temi cari da sempre a Sanofi. Da sempre lavoriamo per andare oltre la nostra missione, che è concentrata sulla ricerca e l'innovazione nelle terapie farmacologiche. Ma c'è un valore superiore, cioè quello di rendere le disabilità un'opportunità, grazie all'intervento, alla sensibilità e all'educazione di tutti. Occorre far leva sulle caratteristiche che ognuno ha affinché possa metterla a frutto e vivere pienamente la vita, soprattutto per essere completamente inclusi all'interno della società nel mondo del lavoro e del mondo delle relazioni" lo ha detto il presidente di Farmindustria, nonché Ad di Sanofi Italia, Marcello Cattani, a margine della consegna del Premio PreSa 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev