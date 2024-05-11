TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Pompei: "Deloitte knowledge partner di Confindustria nel G7 del business"
11 maggio 2024 alle 14:14aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:46
(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Siamo orgogliosi di aver supportato Confindustria in questo percorso del B7, il G7 del business. In particolare il nostro ruolo è consistito nel fornire competenze, know-how, esperienze maturate non solo nel mercato italiano ma anche all'estero, grazie al nostro network internazionale. Ricordo che Deloitte è presente in 150 Paesi. Abbiamo quindi potuto elaborare delle proposte che abbiamo sottoposto a Confindustria. I temi toccati sono quelli delle agende del business e delle istituzioni: transizione digitale, energetica e ambientale, il tema delle catene di approvvigionamento globale, la valorizzazione dei talenti e, infine, non poteva mancare il tema dell'intelligenza artificiale, trasversale a tutti gli altri. Ci sono stati momenti di confronto e condivisione fondamentali, fortemente voluti dalla presidente del B7 Emma Marcegaglia. In particolare sono stati importanti gli incontri di Torino e Verona" lo ha detto l'Ad di Deloitte Italy Fabio Pompei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev