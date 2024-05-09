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Pnrr, Fitto: "Entro il 30 giugno raggiungeremo gli obbiettivi della sesta rata"
09 maggio 2024 alle 15:41aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:54
(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2024 "Stiamo lavorando sulla quinta rata, che è in fase di assessment. Mi auguro che si concluda entro la fine di questo mese. Entro il 30 giugno dovremmo raggiungere gli obbiettivi della sesta rata" tenutosi presso l'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev