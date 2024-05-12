Pina Picierno (Pd): "Ho iniziato a fare politica quando ho scoperto figura di Giancarlo Siani"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Ero una ragazzina ancora inconsapevole di quello che le stava intorno, delle luci e delle ombre della mia regione e della mia terra. Poi ho scoperto la storia di Giancarlo Siani. La storia di un ragazzo di poco più di vent'anni, massacrato perché voleva raccontare quello che succedeva", le parole di Pina Picierno, protagonista della clip di 'Personale è Politico', il format del Partito democratico realizzato per conoscere meglio i candidati e le candidate alle elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev