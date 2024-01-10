Pietro Catzola, il cuoco dei presidenti, incontra gli studenti dell'alberghiero di Tortolì
Uno stage al Quirinale. Un’occasione importantissima per gli studenti dell’alberghiero dell'istituto Ianas di Tortolì.
Una decina di loro tra i più meritevoli dei corsi di cucina, sala e accoglienza parteciperanno nei prossimi mesi a un progetto formativo al Quirinale.
La bella notizia è stata data ieri mattina dal referente del progetto e docente dello Ianas Fabrizio Murru, a margine dell’incontro dibattito organizzato dall'istituto in collaborazione con la Cisl Scuola con il “cuoco dei presidenti” Pietro Catzola, che ha presentato il suo libro e raccontato ai giovani la sua esperienza trentennale nelle cucine del Quirinale. La mattinata si è conclusa con un pranzo al ristorante didattico della scuola con un menù di tutto rispetto cucinato e servito dagli studenti sotto la guida attenta dei docenti.
"Burrida a sa tortoliesa", t"undusu ricamausu a spiga", "pardula destrutturata", alcune delle prelibatezze preparate dai ragazzi. All’incontro, moderato da Giusy Ferreli, c’erano anche due ex studenti dello Ianas oggi affermati imprenditori nel campo della ristorazione, Daniele Mirai e Stefano Piliero. Sono intervenuti anche il segretario Cisl Michele Muggianu e Barbara Marongiu. L'incontro ha voluto essere un momento per far capire ai ragazzi che con lo studio, la passione e la motivazione si possono raggiungere i migliori obiettivi. Come quello di arrivare alle cucine del Quirinale.
Federica Melis