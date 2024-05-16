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Piantedosi: "Necessario realizzare nuovi Cpr in Italia"
16 maggio 2024 alle 16:57aggiornato il 25 maggio 2026 alle 05:37
(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “Sul piano dei rimpatri segnalo che dall’inizio dell’anno, al 14 maggio, sono stati effettuati 1700 rimpatri, in aumenti rispetto i 1681 dello scorso anno, nonostante parte die Cpr esistenti non siano pienamente funzionali per gli atti vandalici commessi dagli stessi stranieri. Il 70% dei rimpatriati è transitato dai Cpr tant’è che ribadisco che è necessario realizzare nuove strutture sul territorio nazionale”, ha spiegato il ministro dell’Interno Piantedosi al Question Time al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev