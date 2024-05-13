Piantedosi: "Mostrata vicinanza al Prefetto per il momento di difficoltà a Milano"

(Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2024 “Più che un vertice è stato un incontro con i rappresentanti della Polizia in un momento particolare”, ha affermato il ministro dell’Interno Piantedosi a margine dell’evento dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, al Memoriale della Shoah a Milano, in merito all’incontro in Prefettura che ha aperto la mattinata: “Ho voluto lanciare loro dei messaggi di vicinanza in questo momento di particolare difficoltà, ma anche voluto fare il punto sulle cose che faremo”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev